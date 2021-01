No AC, índice de testes positivos de Covid-19 está em platô de 40% desde 1º de novembro

Desde a primeira semana de novembro que o percentual de testes positivos para coronavírus não sai da casa dos 40%, informou o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

Os percentuais semanais são os maiores desde o dia 21 de junho e só foram superados em seis ocasiões, a maioria em maio.

Entre os dias 1º a 7 de novembro, 44% dos testes realizados deram positivo. Nas semanas que se seguiram, o número caiu para 41% e 40%, respectivamente. Após uma nova marca de 40% entre 22 e 28 de novembro, o quantitativo voltou a subir e fechou os intervalos seguintes em 43% e 42%.

Os dados foram compilados até 12 de dezembro. Mais de 12,3 mil testes foram realizados no Acre entre 1º de novembro e aquela data. Os números equivalem apenas aos exames PCR.

A primeira semana de novembro bateu o recorde de amostras coletadas, com 2.216. Até então, o intervalo com maior número de testes foi de 10 a 16 de maio, com 1.918.

