Após incomodar esposa de faccionado, jovem é amarrado e torturado a terçadadas na Capital

Após julgamento do 'tribunal do crime', o rapaz foi encontrado por populares e levado ao PS

O jovem Joenderson Meira Dias, 27 anos, foi golpeado várias vezes nas costas na noite desta quarta-feira (24), na Travessa Raquel Fernandes, que tem acesso pelo Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Joenderson estava caminhando em via pública e teria incomodado a esposa de um faccionado. Membros de uma facção criminosa levaram a vítima para uma casa abandonada, onde Joenderson foi amarrado e torturado pelo Tribunal do Crime. A pena dada à vítima foi receber várias “panadas de terçado” nas costas, sendo que algumas feriram a Joenderson com gravidade. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares que encontraram Joenderson ferido acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

