Após meses de atraso, ponte sobre o Rio Madeira deve ser entregue em meados de março

Informação foi confirmada pela comitiva do presidente Bolsonaro, que está no Acre

Prometida pelo governo federal para dezembro do ano passado, a ponte do Abunã, que liga o Acre a Rondônia, deve ser inaugurada no dia 18 de março. A informação foi repassada pela comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que está no Acre nesta quarta-feira (24) para acompanhar de perto a situação das enchentes em Rio Branco e Sena Madureira.

A obra é um sonho, especialmente, dos acreanos, que até hoje não possuem ligação por terra com o restante do Brasil, necessitando de uma balsa para atravessar o Rio Madeira, que corta o estado vizinho.

A ponte está em construção desde o governo da ex-presidente Dilma Roussef (PT) e terá quase dois quilômetros de extensão. A previsão é que Bolsonaro participe da entrega das obras, que custaram até o momento R$ 130 milhões.

