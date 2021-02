BBB 21: Karol Conká terá esquema especial de segurança após eliminação

Tão óbvio quanto o fato de que o sol irá nascer amanhã é a certeza de que Karol Conká será eliminada do Big Brother Brasil na noite desta terça-feira (23) — e a probabilidade da rapper superar o índice de rejeição de Nego Di é cada vez mais real.

A Globo, ciente de que a cantora deverá voltar ao mundo real com os ânimos bastante exaltados, decidiu organizar um esquema especial de segurança para tentar manter a integridade física da artista durante a sua estadia no Rio de Janeiro, que será custeada integralmente pela emissora.

A reportagem do TV Pop apurou que executivos da rede temem que Karol vire alvo de linchamentos e agressões nas ruas por conta de seu comportamento dentro do reality show.

Internamente, é unânime que nunca na história do programa no país houve uma participante tão rejeitada e hostilizada pelo público nas redes sociais, principalmente depois da desistência do ator Lucas Penteado.

Por conta disso, e também atendendo aos apelos feitos por familiares dela, a Globo decidiu cuidar pessoalmente dos primeiros dias pós-eliminação da sister.

Tão logo seja retirada do jogo e termine a sua participação no Rede BBB, a rapper será direcionada a um hotel diferente do que os demais participantes eliminados da temporada ficaram hospedados, justamente para evitar que ela tenha contato imediato com haters e fãs.

Uma equipe de psicólogos estará a acompanhando a partir do momento em que o programa na Globo seja encerrado, e o time estará a sua disposição durante a madrugada, para lhe ajudar a entender os impactos de sua conduta dentro do reality e como isso impactou a sua vida real.

Karol Conká só sairá do hotel na manhã de quarta-feira (24) para participar do Mais Você, como já acontece com os demais eliminados.

Em situações normais, os participantes são liberados para retomar suas vidas na quinta-feira, logo depois do programa A Eliminação, do Multishow, e avisados de que não terão ajuda de custo da emissora para permanecer no Rio de Janeiro a partir daquele momento.

A rapper, porém, poderá ficar mais alguns dias sendo bancada pela rede: a intenção é de que ela permaneça segura e amparada por seus parentes em um ambiente longe de sua vida habitual.

Ela só voltará para São Paulo, cidade onde vive, ou para o Paraná, seu estado natal, se assim o quiser — e precisará assinar um termo dizendo que abriu mão dos cuidados oferecidos pela emissora de forma irrevogável.

