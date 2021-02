‘BBB 21’: Sarah é a nova Líder; paredão terá Prova Bate e Volta

Aconteceu nesta quinta-feira a quarta Prova do Líder do 'BBB 21

Nesta quinta-feira (18) aconteceu a quarta Prova do Líder do ‘BBB 21’, que envolveu habilidade. Além disso, Tiago Leifert explicou como será formado o paredão no domingo (21).

Karol Conká vetou Juliette da prova, dizendo que poderia ser um alvo da advogada dentro da casa. Já paramentados com capacetes e sapatos especiais, eles foram para a “outra dimensão” realizar a dinâmica patrocinada pela Above.

A cada rodada eles tinham que escorregar em um toboágua e procurar um desodorante da linha ‘BBB’ que estava escondido em um tanque de areia, um tanque de slime ou em uma piscina de bolinhas.

Na primeira rodada, Thaís, Viih Tube, Arthur, Gilberto, Sarah, Rodolffo, Fiuk e Caio conseguiram achar os produtos e foram classificados para a segunda etapa.

Na segunda rodada, Fiuk e Caio acharam rapidamente. A terceira a conseguir foi sara Sarah. Os outros não conseguiram achar o quarto desodorante e, por isso, a rodada foi reiniciada apenas para os cinco que restavam. Gil finalmente encontrou e também foi para a final.

Sarah foi a primeira a encontrar o desodorante na terceira e última rodada, se consagrando como o Líder da semana. Para o Vip, ela escolheu Gil, Fiuk, Rodolffo, Caio e Juliette.

Formação do paredão

Os três finalistas da Prova do Líder (Fiuk, Caio e Gil) indicarão um ao paredão, o líder indicará o segundo e os últimos dois emparedados serão o primeiro e segundo mais votado pela casa. Nesta o Big Fone não tocará, mas haverá Prova Bate e Volta.

