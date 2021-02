Carlos Alberto de Nóbrega é internado com Covid-19

Carlos Alberto de Nóbrega, 84, está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após receber diagnóstico de Covid-19.

A mulher do humorista, Renata Domingues, usou o Stories neste domingo (21) para contar detalhes da internação de ambos, enquanto comentava o próprio resultado positivo que recebeu para a doença, descrevendo sintomas como dor no corpo, febre e sudorese.

“Acabei tendo diagonostico de Covid na quinta-feira. Como apresentei febre, vim para o [hospital] Sirio Libanês para me cuidar com a equipe do dr. Kalil [Roberto Kalil Filho]”, iniciou Domingues, emendando que o marido havia sido internado no quarto ao lado do seu.

“Quem me aparece aqui no sábado? O digníssimo Carlos Alberto, mas está tudo bem graças a Deus”, disse, informando o estado de saúde do marido e mostrando um vídeo do reencontro entre os dois no hospital, no qual Nóbrega aparece sorrindo e bem disposto.

O humorista também usou o Instagram para acalmar os fãs em relação ao seu estado de saúde. “Estou ótimo. Já comecei o tratamento, estou sem dor, mal estar, nada. Pude ir ao quarto da Renata que está bem melhor, sem ter mais dores”, informou, atualizando também sobre o estado de saúde do filho caçula João Victor, 20.

“Ele está em isolamento em sua casa e não sente rigorosamente nada”, disse Nóbrega, em seguida, contando seus planos no SBT, onde apresenta “A Praça É Nossa”. “Deus vai me permitir estar gravando dia 24 de março. Com novidades e novos personagens.

O SBT aprovou todos os meus pedidos e sugestões feitos na semana passada. Eu, sentado no novo banco, os comediantes consagrados e os novos convidados”, finalizou, agradecendo às mensagens que recebeu.

