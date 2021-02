Com quase 15 metros, Rio Acre continua enchendo de forma acelerada na Capital

O Rio Acre atingiu nesta segunda-feira (15) o seu maior nível este ano. A leitura feita pela Defesa Civil mostra o manancial com 14,94 metros. São 94 centímetros acima da cota de transbordamento (14 metros).

As previsões não são muito animadoras. Segundo o major Claudio Falcão, coordenador da Defesa Civil municipal, a partir desta segunda a Capital deve receber um grande volume de água. “Temos uma previsão de chegada de uma grande quantidade de água de chuvas que ocorreram na Bolívia e Peru e no nosso território, com isso, essa água vai chegar aqui por meio da bacia do Rio Acre”, disse em entrevista ao ContilNet.

