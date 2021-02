Coronavírus já contaminou quase 270 presos e 473 agentes penitenciários no Acre

Número representa 4,4% da população carcerária do estado; visitas seguem suspensas

O coronavírus já infectou 269 detentos no Acre até o momento, segundo o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). O número representa 4,4% do total da população carcerária do estado, que é de 6.112.

Quatro presidiários seguem doentes e isolados dos demais para evitar proliferação do vírus, que já matou quase mil acreanos em 11 meses de pandemia. Dois detentos morreram. Um em Cruzeiro do Sul e outro em Senador Guiomard.

As visitas íntimas e de familiares seguem suspensas como forma de contenção. Atividades de cunho social também continuam paradas. De acordo com o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, são realizados apenas serviços essenciais, como limpeza e manutenção.

Entre os servidores, foram 473 casos confirmados desde abril. Trinta e seis deles permanecem doentes. Não houve óbitos. Segundo Cunha, o uso de álcool em gel e de máscara é frequente para evitar novas contaminações nas unidades prisionais.

