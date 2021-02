Cratera subterrânea com capacidade para ‘engolir’ um carro é fechada pelo Depasa

Servidores do Depasa trabalharam até altas horas nesta terça-feira (9) para consertar uma turbulação que estava com problemas e causando transtornos aos moradores da rua N 7, no conjunto Tucumã.

No local, nasceu uma grande cratera subterrânea que a qualquer momento poderia se abrir e ‘engolir’ um carro de pequeno porte.

Ao ser informada do perigo que o buraco aberto no meio da rua representava aos moradores e a outras pessoas que trafegam no local, a presidente do Depasa, Walesca Dessotti, enviou uma equipe para resolver o problema.

Com a equipe no local, foi identificado o rompimento de uma drenagem, que seria de responsabilidade da prefeitura de Rio Branco, mas Walesca não quis esperar pela burocracia e autorizou o início da obra. “Não podemos esperar que aconteça um acidente no local para resolver o problema. Por isso pedi aos nossos técnicos que iniciassem a obra imediatamente”, disse a presidente.

O coordenador do Sistema de Esgotamento Sanitário do Depasa, Joscicley Torres disse que uma drenagem foi a responsável pela abertura da cratera. “Vamos ter que consertar a drenagem e a nossa rede, que também que está comprometida. Dependendo da chuva a gente termina o serviço ainda hoje”, informou Torres.

Walesca Dessotti assumiu o Depasa mergulhado em uma grande crise moral e finaceira no final do ano passado. Com poucos meses e muito trabalho, conseguiu solucionar vários problemas que a autarquia enfrenta. O Depasa, até poucos meses, era o órgão que mais dava ‘dor de cabeça’ ao governo do estado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários