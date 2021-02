Detran esclarece que é falsa a informação sobre multa a condutores sem máscaras no AC

A falsa informação diz ainda que a suposta multa custaria 3 pontos na CNH do condutor

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) informa que é falsa a informação que circula sobre aplicação de multa em motoristas que estiverem conduzindo veículo sem o uso de máscara.

A notícia falsa, que circula na internet e em grupos de Whatsapp, diz que o Detran e a Polícia Militar irão penalizar quem dirigir sem usar máscaras e que o valor referente à penalidade é de R$ 128.

A falsa informação diz ainda que a suposta multa custaria 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.

O Detran/AC esclarece que a informação não procede e que toda e qualquer comunicação oficial da autarquia é divulgada no site da Agência de Notícias do Acre e no seu próprio site, como também em suas redes sociais.

“Solicitamos que as pessoas tenham atenção e verifiquem a veracidade quando receberem alguma notícia sobre o Detran, já que, mesmo de boa-fé, podem compartilhar fake news e provocar a desinformação da população”, diz Luiz Fernando Duarte, presidente do Detran/AC.

