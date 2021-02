Em meio à onda de demissões, Globo define o futuro de Susana Vieira

Susana Vieira foi no caminho inverso de alguns dos seus colegas de profissão que não renovaram com a Globo

Susana Vieira foi no caminho inverso de alguns dos seus colegas de profissão que não renovaram com a Globo. A atriz, um dos nomes mais queridos pelo público na TV, acertou um novo vínculo com a emissora carioca para os próximos anos.

Além da renovação do contrato, a estrela das novelas virou alvo de listas de elenco de novas produções da casa. As informações são da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

O último trabalho de Susana Vieira na TV foi em Éramos Seis, que curiosamente foi a última novela inédita na faixa das 18h. No remake, a artista interpretou Emília, a tia rica da trama.

A menção ao caminho inverso de Susana com sua renovação não foi ironia. Nos últimos meses, a emissora da família Marinho descartou nomes poderosos dos folhetins nacionais.

O casal Tarcísio Meira e Gloria Menezes, os atores Miguel Falabella, Antonio Fagundes, José de Abreu e Klebber Toledo, as atrizes Camila Queiroz e Vera Fischer, e o veterano Stênio Garcia foram mandados embora. Até autores como Aguinaldo Silva e Silvio de Abreu.

Acompanhando o novo mercado desde a chegada dos serviços de streaming, a Globo adotou a contratação por obra, mas com exceções como Susana Vieira. Ela, aliás, não foi a única. Marcos Veras recentemente renovou por três anos, assim como Marina Ruy Barbosa e Flávia Alessandra.

Veteranos na casa, o casal Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça também conquistaram um novo ciclo na emissora líder de audiência. Juliana Paes, Paolla Oliveira, Giovanna Antonelli, Isis Valverde, Débora Falabella, Deborah Secco, Grazi Massafera, Adriana Esteves, Tais Araújo e Lilia Cabral renovaram ainda em 2020.

Os mais antigos como Fernanda Montenegro, Natália Timberg e Laura Cardoso disseram “sim” para a alta cúpula da empresa, assim como Vera Holtz, Claudia Raia, Aracy Balabanian, Marisa Orth, Marieta Severo, Christiane Torloni e Renata Sorrah.

Na porta de entrada da Globo: Larissa Manoela. Após anos como estrela das novelas do SBT, a jovem aceitou a proposta da emissora e entrou no elenco de Além da Ilusão, para a faixa das 18h, para ser protagonista.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários