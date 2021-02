Flamengo vence, gruda no Internacional e deixa Vasco em situação perigosa

O Flamengo impôs sua superioridade técnica, venceu o Vasco hoje no Maracanã por 2 a 0 – gols de Gabigol e Bruno Henrique – e grudou no líder Internacional. De quebra, deixou o rival novamente em situação perigosa na tabela do Campeonato Brasileiro.

Com o empate do Colorado com o Athletico-PR em 0 a 0, a diferença para o Rubro-negro carioca passou para apenas dois pontos. Já o Cruzmaltino não tem chance de entrar no zona de rebaixamento ao fim dessa rodada, mas pode ficar a apenas um ponto dela caso o Sport vença amanhã (5) o Botafogo no Nilton Santos (RJ).

Com o resultado de hoje, o Flamengo aumentou para 17 partidas a invencibilidade para o Vasco no confronto direto. Na próxima rodada, o Rubro-Negro visita o Red Bull Bragantino neste domingo (7) e o Cruzmaltino enfrenta o Fortaleza na capital cearense somente na quarta-feira (10).

Fla amplamente superior na etapa inicial; Vasco equilibra no 2º tempo

O Flamengo teve uma ampla superioridade no primeiro tempo, num jogo praticamente entre ataque e defesa, amassando o Vasco em seu campo de defesa. O placar de 1 a 0 acabou ficando barato. No segundo tempo, porém, Vanderlei Luxemburgo fez três alterações já no intervalo e o time mudou de postura. O Cruzmaltino aumentou a posse de bola, mas faltou qualidade para concluir as jogadas em gol.

Gerson volta a se destacar no Flamengo

O meia Gerson voltou a ser o grande nome do time do Flamengo. Com visão ampla do jogo, o camisa 8 liderou a transição da defesa para o ataque e foi o grande termômetro rubro-negro no jogo. Com espaços e diante de um rival que marcou bem atrás em boa parte do jogo, ele pisou bastante na área do rival e arriscou um belo chute que só não entrou graças a Fernando Miguel. Na véspera do jogo, o jogador, com dores no pé, ainda era dúvida.

Léo Matos muito afobado

Mais uma vez demonstrou certo descontrole em campo. Recebeu um cartão amarelo por colocar a mão no rosto de Bruno Henrique em um lance bobo. Algo que ele já havia feito em outros jogos. Em seguida, cometeu o pênalti que Gabigol converteu.

Gabigol perde boa chance

Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, o Flamengo pegou a defesa do Vasco desarrumada e Gabigol saiu de frente para Fernando Miguel, mas chutou fraco e facilitou a defesa do goleiro do Vasco.x-vasco.

VAR dá pênalti ao Flamengo Aos 43 do primeiro tempo, Arrascaeta escorou uma bola de cabeça e Bruno Henrique vinha de frente, quando foi deslocado por Léo Matos. O árbitro Raphael Klaus foi pra revisão no VAR e assinalou pênalti. Na saída para o intervalo, Léo Matos deu sua versão sobre o lance ao Premiere: “Eu tenho que avaliar melhor esse lance depois do jogo. Eu não tenho certeza absoluta. No meu ponto de vista foi contato de jogo, mas o árbitro decidiu dar o pênalti. Algumas situações ele vem invertendo. Lance do amarelo também foi inexplicável”.

Gabigol bate com categoria e abre o placar Na cobrança, Gabigol fez o clássico “bola para um lado e goleiro de outro”, batendo com categoria e abrindo o placar para o Flamengo no Maracanã. Grande defesa de Hugo! Aos 23 minutos do segundo tempo, o Vasco teve uma falta frontal. Yago Pikachu bateu no capricho, e Hugo fez uma grande defesa. Pikachu recordista Yago Pikachu se tornou, na partida de hoje, o jogador que mais atuou pelo Vasco no século 21.

