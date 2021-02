Gladson vai flexibilizar decreto na próxima segunda e estuda lockdown aos fins de semanas

Somente nesta terça, 621 casos de infecção por coronavírus e 5 mortes foram registradas no Estado

O governador Gladson Cameli disse em entrevista ao ContilNet, na noite desta terça-feira (23), que irá anunciar a partir da próxima segunda-feira (1), a flexibilização do decreto que proíbe a abertura do comércio em todo o território do Acre.

“Eu devo flexibilizar o comércio já na próxima segunda-feira dia 1° até o dia 9 [ março ]”, ressaltou o gestor frisando que a medida vai durar 9 dias, mas se limitou e não deu muitos detalhes.

Segundo ele, poderá ser decretado lockdown nos fins de semana, mas Cameli informou essa hipótese está sendo estudada.

A medida se justifica devido ao impacto negativo causado pelo decreto de bandeira vermelha imposto pelo Comitê de Acompanhamento da Covid-19. No entanto, devido a falta de efetividade confirmada por meio de números, o governo decidiu flexibilizar as medidas restritivas.

Somente nesta terça, 621 casos de infecção por coronavírus, sendo 398 confirmados por exames de RT-PCR e 223 por testes rápidos. O número de infectados saltou para 55.590. o número de mortes está em 973.

