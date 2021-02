Mensagens de WhatsApp revelam estado de Maradona em seus últimos dias

A morte de Diego Maradona continua sendo objeto de discussão entre fãs, médicos e até virou caso de polícia. A agência de notícias Télam teve acesso a registros de um grupo de WhatsApp com médicos e enfermeiros que cuidavam de Diego e relataram como foram os últimos dias do ex-jogador.

De acordo com a troca de mensagens, o jogador passou por episódios envolvendo vômitos, falta de apetite, variações de humor e dificuldades em lidar com a equipe média ao longo do mês de novembro.