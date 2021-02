Nova cepa do coronavírus é identificada próximo ao AC e médico faz alerta: “Tomem cuidado”

Um alerta foi dado por um médico de Ariquemes, em Rondônia, nesta quarta-feira (24), sobre casos da variante do coronavírus já diagnosticados na cidade, que é vizinha ao Acre.

O especialista, identificado com Lairton, se refere à nova cepa de Manaus, já identificada em pelo menos 17 estados do Brasil. O Acre ainda não está na lista, de acordo com a Fiocruz.

“Vou dizer uma coisa aqui para que todo mundo tome os devidos cuidados. Ariquemes já está com a nova variante de Manaus, que é uma das mais perigosas. Está generalizada a pandemia na cidade. Não tem mais vagas na UTI nos hospitais públicos e privados”, comentou.

“Estão mandando os pacientes menos graves para tratamento em casa. Eu peguei receita e testes positivos de 8 crianças só essa semana, em três dias”, continuou.

O médico pediu que as pessoas intensifiquem o isolamento social.

“Abram os olhos. Fechem as portas das casas de vocês. Não está fácil a situação”, finalizou.

O estado de Rondônia fica apenas a 510 km de distância do Acre.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários