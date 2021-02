Presidente diz que elenco está fechado, aguarda chegada de reforços e quer ano vitorioso

O presidente do Atlético-AC, Elison Azevedo, confirmou nessa segunda-feira (16), que o elenco do Galo Carijó está fechado para disputa do Campeonato Acreano e Copa do Brasil 2021.

O clube aguarda a chegada de mais cinco reforços em Rio Branco (AC) nos próximos dias para completar o grupo.

O Atlético-AC espera as chegadas no goleiro Miller, do lateral-esquerdo Tiaguinho, do meia-atacante Fernando e dos atacantes Daniel Caiçara e Loli. No início desta semana, o Galo Carijó recebeu cinco reforços na capital.

Após temporada sem vitórias em competições nacionais e com o vice-campeonato estadual como principal conquista, o dirigente destaca que as constantes mudanças no elenco foram fatores determinantes para os resultados negativos. Para 2021, ele projeta um ano vitorioso.

– Acho que temos que mudar no conjunto, da maneira de trabalhar. Foi um ano atípico para todo mundo, todos os setores, todos os clubes brasileiros sentiram o impacto da pandemia. Nós tivemos que refazer a equipe várias vezes para poder participar das competições e isso não deu um certo volume. Passamos por cinco treinadores que não deu para por o trabalho em prática. Vamos trabalhar focado pra gente mudar e apagar o ano de 2020 e começar o ano de 2021 vencedor – afirma.

O Atlético-AC estreia no Campeonato Acreano, que começa dia 7 de março, contra o Andirá. Além do estadual e Copa do Brasil, o Galo Carijó também tem Campeonato Brasileiro da Série D e Copa Verde no calendário.

