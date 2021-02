Repórter encontra macumba para o Flamengo perder e vídeo viraliza

A cena conta com uma camisa do time, charuto, garrafa de bebida, comida, além de um papel com nome dos jogadores: "Estão amarrados"

A reta final do Campeonato Brasileiro mexe com os torcedores e, em Manaus, parece ter ido além. Um repórter do Portal do Zacarias, site local conhecido pelo humor, encontrou um trabalho de macumba no centro do bairro Alvorada. O vídeo com a reportagem viralizou nas redes sociais ao mostrar uma camisa do Flamengo e um papel com nome dos jogadores.

De acordo com o portal, o trabalho visava a derrota do time carioca para o Internacional, o que acabou não ocorrendo. O Flamengo bateu o Inter por 2 x 1, nesse domingo, e assumiu a liderança do Brasileirão a uma rodada do fim.

“Estamos nesse momento numa encruzilhada. Esta encruzilhada aqui no bairro da Alvorada. Um trabalho feito de macumba aqui neste local. Segundo informações que passaram para nossa equipe de reportagem, um trabalho pesado, cruel, foi feito para a derrota do Flamengo no jogo contra o Internacional”, diz o repórter.

A cena conta com uma camisa do Flamengo, charuto, garrafa de bebida, comida, além de um papel com nome dos jogadores e o recado: “Estão amarrados”. Veja o vídeo:

