Saiba quanto os municípios afetados por enchentes no AC receberão da União

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou mais uma vez nesta quarta-feira (24), em uma visita que fez ao Acre com o presidente Jair Bolsonaro, a distribuição de parte do crédito extraordinário de R$ 450 milhões para o Estado, aprovado pelo governo federal.

Ao todo, 10 municípios afetados pelas cheias dos rios, além do Governo Estadual (R$ 1,4 milhão), serão beneficiados com a ajuda financeira, a saber, Cruzeiro do Sul (R$ 1,4 milhão), Santa Rosa do Purus (R$ 590 mil), Sena Madureira (R$ 2,9 milhões), Feijó (R$ 793 mil), Tarauacá (R$ 2,1 milhões), Mâncio Lima (R$ 965 mil), Rodrigues Alves (R$ 550 mil), Porto Walter, Jordão e Rio Branco (R$ 3,2 milhões).

Mesmo fazendo parte da lista, Jordão e Porto Walter não tiveram os valores recebidos divulgados pelo governo federal.

Gladson Cameli havia decretado estado de emergência nas cidades do interior ainda nesta segunda-feira (22).

A Medida Provisória que abriu o crédito extraordinário é também fruto de uma conversa do senador Marcio Bittar (MDB), que também é relator geral do orçamento de 2021, com o presidente Bolsonaro.

