Sem folga: confira o calendário do futebol em 2021 e datas de estreia

Mesmo antes do término oficial da temporada de 2020 — há ainda a disputa da Copa do Brasil em andamento —, será dada a largada para a era 2021 do futebol brasileiro. Já neste sábado (27/2), serão disputados os primeiros jogos do Campeonato Mineiro, do Paulistão e do Gauchão; e na terça (2/3), começa o Carioca.

Sem folga e pré-temporada, os times darão start na nova caminhada no embalo do que se estendeu de 2020 para 2021. Além dos estaduais, veja as outras competições que ocupam o calendário do futebol neste ano. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

