Semana começa com tempo instável e segunda será nublada e com chuvas no Acre

No Juruá há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas

Sistema de Proteção da Amazônia informa que nesta segunda-feira (15) a instabilidade ainda continua sobre o Acre e o tempo continua carregado em todo o Estado.

O sol aparece pouco e a previsão para todo o Estado é de céu nublado, com períodos de céu encoberto. Para a região do Vale do Juruá há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas à tarde.

Já para a Capital e demais regiões acreanas, entre a tarde e à noite deve ocorrer pancadas de chuvas que podem vir acompanhadas de trovoadas.

