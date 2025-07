Andressa Urach: filho Arthur revela por que não a chama de mãe e fala sobre “fedor” em filmagens

Arthur Urach, filho de Andressa Urach, utilizou uma caixinha de perguntas no Instagram para esclarecer dúvidas de seus seguidores. Um dos questionamentos recorrentes foi o motivo pelo qual ele não chama a mãe de “mãe”.

“Muita gente me faz essa pergunta, mas é o seguinte: a Andressa, toda vez que eu vou falar com ela e eu tento chamar ela de mãe, ela não ouve. Aí eu chamo de Andressa e ela ouve. Aí eu meio que me acostumei a chamar ela de Andressa”, explicou o DJ. Ele também foi questionado sobre seu retorno à profissão.

“Gente, eu ainda sou DJ. Eu tô um pouquinho parado porque eu estou organizando algumas coisas da minha vida, mas assim que eu voltar para São Paulo, por volta do dia 15, eu vou começar a abrir a minha agenda”, apontou Arthur.

Arthur Urach fala sobre trabalho com a mãe e polêmicas

No ano passado, Arthur Urach e a mãe, Andressa Urach, participaram do programa “Chupim“, da Rádio Metropolitana. Na ocasião, Arthur comentou sobre seu polêmico trabalho como cinegrafista dos filmes de conteúdo adulto realizados pela mãe.

“Pra mim é um trabalho, realmente, então excitação não tenho nenhuma. Até mesmo porque é a minha mãe e eu não tenho nenhum tipo de tesão por ela. Às vezes eu até fico com nojo”, confessou o jovem. Andressa, por sua vez, recordou um momento tenso:

“Eu estava fazendo anal e sem querer sujou, aí ele: ‘Ai, que nojo’”, disse Andressa, aos risos. “Um fedor”, reclamou Arthur. Urach ainda relembrou o dia em que levou o filho a um prostíbulo por um motivo específico.

“Ele entendeu a minha profissão, eu levei ele num bordel pra conhecer o lugar, ele perdeu a virgindade no puteiro. Levei ele pra ter a primeira experiência e ver que não era um bicho de sete cabeças, que eram mulheres lindas e um lugar agradável”, declarou a famosa.

Fonte: [Não especificado no texto original, por favor, verifique a fonte para preencher] Redigido por ContilNet.