“Ser artista hoje em dia é errado?”, indaga Xuxa após prisão de Belo

Xuxa comparou os shows de músicos com as aglomerações que políticos fazem

A prisão de Belo causou comoção entre os fãs do cantor e também no meio artístico. Até mesmo a rainha Xuxa Meneghel comentou sobre o caso em uma publicação no Instagram deste colunista.

A apresentadora comparou os shows de músicos com as aglomerações que autoridades e até mesmo o presidente da República, Jair Bolsonaro, já fizeram antes.

