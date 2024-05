Sargento da PM, “Caveira” Lima da Silva é o convidado desta semana do Fala Operacional; confira

Venha conferir essa entrevista fantástica e se inspirar em mais uma história exemplar de nossos operadores de segurança Sejam bem-vindos ao 19º episódio do podcast “Fala Operacional”, um programa espetacular que promete impactar sua vida com histórias emocionantes de nossos operadores de Segurança Pública.

Nesta quinta-feira, nos estúdios da Sans Filmes, os apresentadores Kiuly Daniel e Duda Vasconcelos entrevistaram o SGT PM Alison Lima da Silva. Conhecido no mundo operacional como “Caveira 23”, Silva compartilhou sua inspiradora jornada de vida, desde uma infância simples em Cruzeiro do Sul até se tornar um dos policiais mais dedicados e respeitados do nosso estado.

O 2º Sgt L. Silva possui um histórico impressionante e diversificado na área de operações especiais, com uma carreira marcada por dedicação, bravura e competência. Após sua formação, o Sgt L. Silva integrou a COE em 2011, onde começou a se destacar por suas habilidades táticas e operacionais. Em 2013, foi destacado para a Força Nacional, participando de missões no Rio de Janeiro, demonstrando sua capacidade de atuar em situações de alta complexidade e risco.

Movido pelo desejo de se especializar ainda mais em sua profissão, em 2015, Silva realizou o 1º Curso de Operações Especiais (COESP) em Alagoas, onde recebeu o título de “Caveira 23”, tornando-se o mais jovem operacional do Brasil a conquistar esse brevê. Ele também conquistou o 1º lugar em uma competição de natação, evidenciando seu excelente preparo físico e determinação.

Em 2017, concluiu o Curso de Policiamento em Áreas Rurais (CPAR) no estado do Amapá, aprimorando suas habilidades em policiamento e operações em áreas rurais. Entre suas inúmeras qualificações, “Caveira 23” liderou operações de combate ao narcotráfico internacional e grupos criminosos, com destaque para o comando de grandes apreensões de drogas, incluindo uma das maiores do estado, com quase meia tonelada de entorpecentes confiscados.

L.Silva publicou um artigo sobre inteligência e integração das forças de segurança pública, compartilhando seu conhecimento e experiência para o aprimoramento das estratégias de segurança.

O 2º Sgt L. Silva é um exemplo de dedicação, coragem e competência, com uma carreira marcada por inúmeras conquistas e contribuições significativas para a segurança pública e operações especiais. Sua trajetória inspira novos profissionais e destaca a importância de uma formação contínua e especializada no combate ao crime e na manutenção da ordem pública.

