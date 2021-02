Todos os vírus que provocam a Covid-19 na população mundial cabem em uma lata de Coca-Cola, diz estudo

Usando taxas globais de novas infecções com a doença pandêmica, juntamente com estimativas de carga viral

Todos os vírus causadores de Covid-19 que circulam no mundo atualmente poderiam caber facilmente em uma única lata de Coca-Cola, de acordo com cálculos de um matemático britânico, cuja soma expõe quanta devastação é causada por minúsculas partículas virais.

Usando taxas globais de novas infecções com a doença pandêmica, juntamente com estimativas de carga viral, o especialista em matemática da Bath University, Kit Yates, descobriu que existem cerca de dois quintilhões de partículas do vírus Sars-CoV-2 no mundo.

Yates usou o diâmetro do Sars-CoV-2 — que tem, em média, cerca de 100 nanômetros, ou 100 bilionésimos de um metro — e então descobriu o volume do vírus esférico.

