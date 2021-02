Torcedor do São Paulo, ex-BBB Lucas Penteado se assusta com momento do time

Ex-participante do BBB lembra que o time estava sete pontos a frente na liderança do Campeonato Brasileiro quando entrou no reality

O ator Lucas Penteado deixou a casa do Big Brother Brasil no último domingo (7/2). Depois de deixar o reality, o agora ex-BBB voltou a ter contato com o mundo fora do programa e o futebol foi uma das surpresas para Lucas. São-paulino, Penteado se assustou com a queda de rendimento brusca do time paulista na temporada.

Quando foi selecionado para participar da atração e entrou no confinamento antes de entrar na casa, o São Paulo ainda liderava o Brasileirão e tinha Fernando Diniz no comando do time.

