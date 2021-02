Venha ser Uninorte em Rio Branco: Curso de Administração

O curso de Administração do Centro Universitário Uninorte é reconhecido como um dos melhores da região. Ademais, a graduação dispõe de um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores, profissionais de destaque nas suas áreas de atuação que incentivam a pesquisa e prezam por metodologias ativas de ensino.

Além disso, o curso tem como diferencial o viés prático, com uso de metodologias inovadoras que permitem ao aluno se aproximar da realidade do mercado de trabalho, como por exemplo o simulador empresarial que o leva a tomar decisões dentro de um ambiente muito similar ao das empresas.

O profissional de Administração está preparado para atuar nas áreas de Gestão de Recursos Humanos, Logística, Gestão Financeira e Marketing. Podendo também atuar como empresário, diretor, gerente, supervisor, consultor e técnico administrativo das diversas áreas da administração.

A Uninorte busca proporcionar o crescimento pessoal e profissional do estudante, somando um currículo amplo e atual com vivência prática antes mesmo de concluir a faculdade. Além de, oferecer o Melhor Programa de Parcelamento Estudantil, o PARÇA. Com ele, o aluno estuda pagando parte das mensalidades durante o curso e o restante, sem juros, só depois de formado.

Para sua formação, escolha uma instituição devidamente capacitada que possa oferecer uma boa estrutura e ensino de qualidade. Inscreva-se no Vestibular do Centro Universitário Uninorte. Por meio do link https://vestibular.uninorteac.edu.br/.

