Acreanos viajam milhares de quilômetros para assistir show da Madonna na praia de Copacabana

A rainha do pop, Madonna, fará uma apresentação na noite deste sábado (4), e irá ocupar as areias da praia de Copacabana, arrastando os fãs de todo o país ao seu encontro, inclusive do Acre.

Um destes fãs é o jornalista Anísio Neto, que acompanha a cantora desde 1993, quando a cantora veio ao país pela primeira vez. Em 2008 ele teve a chance de vê-la durante a turnê “Hard Candy”, e poderá assisti-la novamente esta noite, 15 anos depois.

“Então veio o anúncio que ia ter esse show, esse evento, graças a Deus ela escolheu o Brasil para isso. Comprei minha passagem, não sabia nem onde eu ia ficar ainda, mas comprei a passagem, deu tudo certo, estou aqui e a expectativa é [que seja] o melhor show da vida né, com certeza vai ser o melhor show da vida dela”, disse ele ao g1.

Outro fã que saiu do estado para encontrar a diva pop é o publicitário Alessandro Cunha, que já viu outros dois espetáculos de Madonna e diz estar emocionado em poder ter uma nova experiência após 12 anos.

“O show do Rio está sendo muito emotivo pra mim. Eu já me emocionei diversas vezes, assisti os dois ensaios. Então, tem momentos que são incríveis. Eu conheço bastante do show como fã. Eu já assisti várias vezes no YouTube. Mas para mim, eu espero que seja um momento de celebração absoluta dessa mulher poderosíssima e incrível, à frente do seu tempo e completamente descorretiva, que é a Madonna. Eu acho que não existe nada maior que poderia acontecer para a gente comemorar 40 anos de história de uma mulher como ela”, afirma o publicitário ao g1.

Enquanto isso, Bárbara Vieira e Antônio Neto estão fazendo sua estreia nos shows da cantora, mas se mostram muito animados com a experiência. “Não haverá show como esse em nenhum lugar do mundo, porque a energia do Brasil é a energia do Brasil. E os fãs da Madonna brasileiros são muito entregues, muito fiéis. Nós vamos arrasar hoje. Vai ser o melhor show da turnê, com toda certeza”, disse ela.

“Para mim, ela representa liberdade, é como se desde que eu era criança, adolescente, uns 14, 15 anos, é como se eu pudesse ser quem eu sou, porque eu vi ela sendo quem ela é”, complementa ele.

O show está programado para iniciar às 21h45min no horário de Brasília (no fuso horário do Acre, a apresentação começa às 19h45min), e deve durar cerca de duas horas, com músicas de todas as fases de sua carreira. A Rede Globo transmitirá o show, assim como disponibilizará o sinal da Globo Play para não assinantes.