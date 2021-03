À beira do colapso: Into e Pronto-Socorro têm apenas um leito de UTI disponível, cada

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e o Pronto Socorro de Rio Branco têm, cada um, apenas um leito de unidade de terapia intensiva disponível para pacientes com Covid-19, informou, nesta quinta-feira (11), o governo por meio do boletim de assistência à saúde.

No Into, onde fica o hospital de campanha, existem 49 pessoas internadas em estado grave. Já no PS são 29. A taxa de ocupação de leitos de UTI na capital é de 97,5%.

Nos últimos sete dias, as UTIs do PS chegaram a ficar 100% ocupadas quatro vezes: no sábado (6), no domingo (7), na segunda (8) e na quarta (10).

Ainda em Rio Branco, os leitos clínicos para tratamento de casos potencialmente graves também estão à beira do colapso, com apenas uma vaga disponível das 170 existentes.

No Juruá, dos 26 leitos de UTI instalados, seis estão vagos. A taxa de ocupação é de 76,9%.

