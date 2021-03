Adailton Cruz cobra Prefeitura por unidades de saúde fechadas no final de semana

O vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac), Adailton Cruz, visitou no último final de semana a Policlínica Barral Y Barral e a URAP Dr. Cláudio Vitorino. Cruz denuncia por encontrar as unidades de portas fechadas.

Após cumprir sua jornada de trabalho no Pronto Socorro – Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, Cruz disse que foi um plantão extremamente sobrecarregado com a unidade lotada, inclusive com ocorrências de óbitos, de pessoas acometidas com o Covid-19. E na manhã de ontem, 07, visitou a Policlínica Barral Y Barral e URAP Dr. Cláudio Vitorino e foi surpreendido ao encontrar as unidades de portas fechadas.

“Isso é lamentável para nós enquanto profissionais de saúde, para nós cidadãos de Rio Branco, nós, basicamente há dois meses fizemos um pedido para que o prefeito por meio da Secretaria Municipal de Saúde, referenciasse ao menos duas unidades para estar atendendo casos de dengue e Covid, neste momento grave em que se passa a população de Rio Branco, uma no primeiro distrito e outra no segundo distrito, esse atendimento era para ser durante o período noturno, até às 22h, aos finais de semana, sábado e domingo”.

Para Cruz essas unidades eram para estar atendendo as pessoas de forma precoce com atendimento médico, diagnóstico, exame laboratorial, medicamento inicial, inclusive de Covid e de dengue. Também cobrou por bom senso do prefeito Tião Bocalom e do Secretário de Saúde, Alisson Bestene, para que busquem levar atendimento à população que precisa.

“Nós não podemos ficar da forma que estamos, com o sistema de saúde do estado em colapso e o prefeito inerte, sem dar resposta que a sociedade de Rio Branco precisa …”, disse também que, “Essas unidades têm que funcionar, é hora de se unir, de priorizar, de remanejar profissionais das unidades básicas, as equipes de saúde da família, e dizer para a população que Rio Branco está fazendo o que é para ser feito e não estar com as unidades fechadas nos sábados, domingos e feriados, onde as UPAS e o Pronto Socorro estão abarrotada de pacientes”, chamou à atenção o vereador.

