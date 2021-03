Além das UTIs colapsadas, leitos clínicos comuns no Acre ultrapassam 100% de ocupação

As enfermarias obstétricas chegaram a 200% de lotação nos hospitais de campanha

A situação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre é ainda mais preocupante, de acordo com os dados apontados pelo boletim de assistência à Saúde divulgado nesta quarta-feira (17) pela Sesacre.

Além dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que nos hospitais do Baixo Acre já atingiram 100% de ocupação, os leitos clínicos também já ultrapassaram o limite como 101,1%.

As enfermarias obstétricas chegaram a 200% de lotação.

No Juruá, apenas 4 vagas estão disponíveis para novos pacientes na UTI.

Cruzeiro do Sul já recebe transferência de pacientes da capital acreana.

