Andressa Suita se pronuncia após sensitiva prever novo filho com Gusttavo Lima

De acordo com a vidente, a influencer estaria próxima de voltar oficialmente com Gusttavo Lima e ainda faria o anúncio de uma nova gravidez

Nesta segunda-feira (01), Andressa Suita usou seu perfil do Instagram para se pronunciar sobre uma previsão feita por Lene Sensitiva. De acordo com a vidente, a influencer estaria próxima de voltar oficialmente com Gusttavo Lima e ainda faria o anúncio de uma nova gravidez.

“Está próximo o anúncio da volta deles na mesma casa e também o anúncio da gravidez dela!”, disse Lene na legenda de uma foto onde aparece o os dois famosos e os filhos.

