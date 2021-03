Assembleia de Deus de SP faz live para ajudar famílias atingidas pela alagação no AC

A iniciativa é do pastor Pedro Abreu de Lima, com a liderança do pastor José Wellington Junior

A Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém da cidade de Campinas, em São Paulo, realiza nesta terça-feira (16) uma live solidária para ajudar as famílias vítimas da alagação no Acre.

Com o tema SOS Acre, a transmissão tem o objetivo de arrecadar recursos e auxílio para as famílias atingidas e inicia às 22h, no horário de Brasília.

A iniciativa é do pastor Pedro Abreu de Lima, com a liderança do pastor José Wellington Junior, Presidente das Assembleias de Deus no Brasil.

A live contará com a participação do Presidente das Assembleias de Deus no Brasil, Pr. José Wellington Junior (CGADB), do Presidente das Assembleias de Deus no Acre, Pr. Pedro Abreu de Lima, do Pr. Presidente da igreja de Campinas e deputado federal, Pr. Paulo Freire, da Ministra da Mulher da Família e dos direitos humanos do Brasil, Damares Alves, e do Secretario Nacional de Missões das Assembleias do Brasil (SENAMI).

Faça sua doação:

Senami – Secretaria Nacional de Missões

CNPJ 14.923.863/0001-45

BRADESCO:

AGÊNCIA: 7111

C/C: 0236868-4

AGÊNCIA: 7111

C/P: 1004188-0

PIX: 14923863000145

