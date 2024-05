Brasil leva um ouro e uma prata na etapa de Portugal da Copa do Mundo

O conjunto do Brasil conquistou neste domingo duas medalhas na etapa de Portimão da Copa do Mundo de ginástica rítmica. Depois de ter faturado a prata do geral no sábado, o quinteto formado por Maria Eduarda Arakaki, Victoria Borges, Deborah Medrado, Sofia Madeira e Nicole Pircio levou o ouro na série mista (três fitas e duas bolas) e a prata dos cinco arcos

O conjunto brasileiro conseguiu 32,550 pontos na série mista para se sagrar campeão com uma coreografia de músicas brasileiras. O México ficou com a prata (30,100 pontos), e a Espanha completou o pódio (29,900). Nos cinco arcos, o quinteto verde-amarelo tirou 35,200 pontos e só ficou atrás das espanholas, campeãs com 35,750 pontos. A França completou o pódio, com 34,050 pontos. O Brasil ficou perto do pódio também nas finais individuais. Bárbara Domingos foi a quarta colocada na bola (31,950 pontos) e nas maças (32,000). Geovanna Santos foi a sétima colocada nas maças (29,100).