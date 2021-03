BBB 2021: Arthur se gaba do tamanho do “dote” e se compara a Jonas Sulzbach

Arthur já soltou algumas declarações sexuais durante sua passagem do BBB 2021 e por mais uma vez se gabou do tamanho de sua parte íntima. A conversa nada sutil aconteceu na festa em homenagem ao líder Gilberto, com o instrutor de crossfit sendo bem descritivo.

O capixaba chegou em Caio e soltou a seguinte pérola, citando sua cidade natal e o próprio p#nis: “Meu apelido lá fora é Jonas de Conduru, o pessoal fala… Sabia disso?”. O fazendeiro, que é casado e não demonstrou nenhum interesse em render o assunto, respondeu de forma seca: “Sabia, não”.

Jonas Sulzbach, citado na fala, esteve no Big Brother Brasil em 2012. Antes dele entrar na casa mais vigiada do Brasil, naquele ano, vazou um vídeo íntimo em que ele mede o seu “dote”, que dá 22 centímetros, o que nos faz concluir o suposto tamanho dito por Arthur em seu relato.

O discurso do brother da Pipoca é contraditório, já que em outra festa do reality show disse que sua parte íntima tinha 24 centímetros: “É só o p#u que pesa, o resto não pesa nada. É 20 gramas o resto”.

Arthur apontou para o próprio braço e contou vantagem, na ocasião: “Você sabe que o tamanho do negócio é o tamanho do punho até o cotovelo? O pa#, véio, é 24 centímetros o meu, brabo! É o tamanho do negócio. E a ponta [a glande] é do tamanho do dedão do pé”.

Outra vez que as partes íntimas do confinado viraram assunto, foi quando ele prometeu pular pelado na piscina, caso voltasse do seu primeiro paredão. No entanto ele não cumpriu, por estar com tipoia no braço lesionado, e pulou só de cueca.

Tiago Leifert lembrou da promessa ao vivo e tirou sarro do participante, dizendo que teriam que usar um emoji muito pequeno para censurar algo a mais. Vale citar que anteriormente vazaram fotos em que Arthur aparecia só de cueca, aparentemente excitado.

Confira:

Arthur: dois dois, dois dois, meu apelido lá fora é Jonas de conduru…

Caio: o meu é por aí! a vergonha meu pai. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/qYpihGl7yG — RAFAEL 🌚 (@rafaeeuul) March 25, 2021

