Brasileia ultrapassa 70% de cobertura vacinal contra a covid-19 em idosos e profissionais da saúde

Dentro das ações de enfrentamento ao coronavírus a Prefeitura de Brasileia já vacinou 965 pessoas contra a Covid-19 no município. Atualmente a equipe da saúde montou varias frentes de trabalho para dar maior celeridade no processo de vacinação dos idosos a partir de 70 anos e profissionais da saúde.

No geral, profissionais da saúde e idosos, Brasileia já alcançou setenta e três porcento (73%) de cobertura vacinal. Ao fazer a comparação do município com as cidades que apresentam maior porcentagem deve ser observado que estas cidades tem população indígena a ser contabilizada, enquanto Brasiléia não recebeu vacinas para este público.

Segundo o secretário municipal de saúde, Joãozinho Melo, Brasileia não alcançou a cobertura vacinal de cem porcento por conta de o município depender do Ministério da Saúde (MS), e ainda não enviou novos lotes da vacina. “Nós estamos com duas equipes realizando a vacinação na cidade, uma se encontra na quadra do bairro Ferreira Silva ao lado do Centro Cultural, outra está indo até as casas dos idosos cadastrados na secretaria de saúde”, falou Joãozinho Melo.

Joãozinho Melo informou que estar elaborando junto com a equipe da saúde e a prefeita Fernanda Hassem um plano logístico que possa atender da melhor forma os idosos da área rural para que possam ser vacinados. Brasileia tem atualmente mais de dois mil quilômetros de ramais.

Entre primeira e segunda dose, 637 idosos tomaram a primeira dose e 46 idosos tomaram a segunda dose, a maioria tomaram da vacina da FIOCRUZ, com o intervalo de doses até 90 dias. Na tarde de terça-feira (16), funcionários do Hospital Regional do Alto Acre tomaram a segunda dose e funcionários da saúde municipal tomaram suas doses na unidade de referencia a covid-19.

