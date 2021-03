Bruna Marquezine desce até o chão e sensualiza em desafio na web; veja

A atriz fez o desafio Buss It Challenge, e surgiu com um vestidinho colado e aberto nas laterais

As redes sociais de Bruna Marquezine são um verdadeiro acalento para os fãs da atriz, isso por conta da beleza que ela esbanja em suas contas. Nessa quinta-feira (4/3), Bruna postou um vídeo bem sensual com o desafio Buss It Challenge.

“Estou muito atrasada?”, questionou ela, que primeiro aparece de roupão de seda e máscara facial dourada até que, ao cortar pra cena, aparece superproduzida, com cabelão e vestidinho vazado nas laterais. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

