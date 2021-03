Caixa Tem, usado para auxílio emergencial, pede para usuários renovarem cadastro

Nos últimos dias a Caixa Econômica Federal vêm limitando o acesso dos clientes aos serviços oferecidos online, gerando instabilidade e inoperância no sistema. Para evitar os acessos simultâneos que estão derrubando a rede, o banco pediu para os usuários do Caixa Tem atualizarem seus dados diretamente no aplicativo.

Foi estabelecido um cronograma de atualização cadastral pelo celular, seguindo os meses de nascimento dos usuários e não será necessário comparecer às agências do banco para renovar a documentação.

Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

