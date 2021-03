Casal é surpreendido com jacaré em garagem de casa; assista

No último final de semana, nos Estados Unidos , o casal Torrie e Andy Heathcoat, encontraram um réptil em sua casa depois de deixar a porta de sua garagem aberta por cerca de 10 minutos.

No final da tarde de domingo (28), eles avistaram um jacaré salivando e Torrie acionou o serviço de emergência e a Comissão para Conservação da Vida Selvagem e Pesca da Flórida (FWC, em inglês). As informações foram apuradas pela Sputnik.

“Devo ter tido um ligeiro ataque cardíaco”, disse Torrie Heathcoat nas redes sociais, contando que seu marido teria chegado perto do animal.

Tammy Sapp, porta-voz da FWC , ressaltou que “os jacarés se tornam mais visíveis e ativos durante a primavera e o verão […], quando as temperaturas sobem, seu metabolismo se torna mais rápido e eles começam a procurar por comida”.

De acordo com Sapp, o réptil intimidador foi retirado da residência pelos profissionais da FWC, com ajuda do Escritório do Xerife do Condado de Lee e em seguida, ele foi levado supostamente para uma fazenda de Fort Meyers.

(Foto: PixBay)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários