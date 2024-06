Hasteamento da bandeira do Acre marca cerimônia que comemora 62 anos do estado

A substituição da bandeira é uma cerimônia tradicional na solenidade de aniversário da emancipação política do Acre. Neste sábado (15), o Estado celebra esta data e faz a substituição do símbolo, durante evento realizado no Calçadão da Gameleira.

O governador do Acre, Gladson Cameli, ao lado do comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Luciano Dias, e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, coronel Charles Silva, acompanhou o hasteamento da nova bandeira do Acre.

A bandeira anterior foi retirada momentos antes e levada por alunos dos colégios militares até o carro do Corpo de Bombeiros.

O hasteamento da bandeira foi feito ao som do Hino Acreano, tocado pela banda da Polícia Militar, e cantado por todos os presentes. Durante o momento, helicópteros do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) realizaram um voo sob o Rio Acre. O momento foi marcado pelo pôr do sol.