Corpo de motorista de aplicativo é encontrado em ramal no interior do Acre

O corpo do motorista de aplicativo Airton Fernandes Ferreira foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (12), no km 10 da BR-317, mais conhecida como Estrada do Pacífico, no município de Brasileia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o profissional estava desaparecido há algum tempo e o corpo foi encontrado por moradores que moram em uma propriedade rural. Ainda segundo informações da polícia, o caso está sendo tratado como latrocínio, pois o veículo e os pertences da vítima não foram encontrados.

Ao encontrar o corpo, moradores acionaram a Polícia Militar, que foi ao local e isolou a área para os trabalhos da perícia. A perícia constatou que o homem foi morto com pelo menos 10 disparos de arma de fogo. O corpo foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Polícia Civil de Brasileia já iniciaram a investigação para tentar elucidar mais essa morte na região do Alto Acre.

