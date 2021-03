Prefeitura no AC quer multar população e advertir servidores flagrados sem máscara

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, quer endureceu as regras sanitárias de combate à pandemia de Covid-19. O prefeito Zequinha Lima (Progressistas) enviou à Câmara de Vereadores medida provisória que prevê multa a quem for pego em espaços e vias públicas sem máscara.

Entre os ambientes em que pode ser necessário usar o protetor facial estão órgãos públicos, ruas, praças, estabelecimentos comerciais, áreas de uso comum de condomínios, entre outros. A obrigatoriedade não se aplica dentro de veículos particulares.

A medida é ainda mais dura com servidores municipais. Se estes forem flagrados sem máscara, poderão sofrer advertência ou até mesmo abertura de processo administrativo.

O prefeito quer ainda o fechamento de vários setores comerciais não essenciais, com exceção de supermercados, mercados de bairro, feiras, padarias, postos de gasolina, clínicas médicas, óticas, farmácias, laboratórios, veterinárias, oficinas, lavanderias, borracharias, chaveiros, construção civil, hotéis e funerárias.

A cidade é a segunda mais afetada pela pandemia no estado, atrás apenas de Rio Branco. Já são 6,4 mil casos e 125 óbitos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários