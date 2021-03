Deputado propõe aproveitar cadastro de reserva da PM para Corpo de Bombeiros no AC

Em sessão remota da Assembleia Legislativa do Estado (Aleac) desta terça-feira (2), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentou um anteprojeto de lei que deve ser encaminhado ao governador Gladson Cameli, para que faça o aproveitamento dos aprovados que ficaram fora da última convocação.

O objetivo é resolver a situação dos mais de 150 aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar que não foram convocados pelo governo e ao mesmo tempo suprir a demanda do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

“O quantitativo de vagas a serem preenchidas obedecerá ao número em vacância no Corpo de Bombeiros Militar do Acre. E caberá ao Comando do CBMAC informar as vagas em vacância advindas de pedidos para a reserva remunerada”, declarou.

