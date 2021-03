Entregador de aplicativo faz apelo para clientes e recebe mais de R$ 300 mil em gorjeta

Riley Elliot fez um desabafo no TikTok, ressaltando que esses profissionais estão se arriscando todos os dias para levar as compras até os consumidores

Após um dia difícil de trabalho, o motorista de aplicativo Riley Elliot fez um vídeo para desabafar. Aos seus seguidores no TikTok, o norte-americano contou que precisou gastar 3 dólares (o equivalente a 17 reais) para usar um estacionamento, pois o cliente que havia pedido comida se recusou a ir até onde ele estava para retirar a sua encomenda.

Segundo Elliot, o valor gasto para estacionar foi muito maior do que a taxa de entrega que ele recebeu, o que prejudicou o seu trabalho e as suas finanças.

Além disso, ele fez uma apelo para que os clientes deem gorjetas ao entregadores, que estão desde o início da pandemia arriscando suas vidas para garantir que a economia dos países não pare.

Horas após a postagem, mais de 400 mil pessoas já haviam assistido ao vídeo. Para surpresa de Riley Elliot, que tem uma conta de Paypal disponibilizada no seu perfil, pessoas sensibilizadas com a situação começaram a doar quantias em dinheiro para o entregador.

De acordo com o portal Bored Panda, as doações totalizaram US$ 55 mil, quantia equivalente a R$ 312 mil, que foi usada para pagar contas do motorista e ajudar conhecidos que também estavam passando algum tipo de necessidade.

(Foto: Reprodução/TikTok)

