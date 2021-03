Enzo surpreende e se declara para Bruna Marquezine publicamente

Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão deixando cada vez mais evidente que estão juntos e os fãs já estão atentos a cada detalhe, mas neste domingo (7), o rapaz não fez a menor questão de esconder isso.

Na ocasião, a atriz postou várias fotos de um ensaio e ele fez questão de deixar um comentário, no qual se declarava para ela. “Te amo”, disparou, arrancando várias mensagens de apoio dos admiradores.

Antes disso, eles já foram flagrados juntos por um fã em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, que postou fotos com a mesma roupa e no mesmo lugar com cada um dos famosos, separadamente.

Enzo estava solteiro desde fevereiro de 2020, após o término com a modelo Victoria Grendene. Em janeiro deste ano, ele e Bruna foram flagrados trocando beijos em Fernando de Noronha.

Na mesma época, o famoso postou uma série de fotos no Instagram e escreveu na legenda: “De alma lavada (e pescoço meio torto)”. Prontamente, vieram as especulações dos fãs.

Nos comentários, eles repararam que as imagens foram feitas com um filtro analógico, que, por sua vez, num estilo exatamente igual ao que Bruna registra em suas constantes viagens.

“E com a Bruna tirando fotos”, escreveu um seguidor. “A Bruna já corre e curte, nem disfarça. Eu amo”, apontou outro. “Bruenzo, queremos fotos, por favor! Casalzão!!!”, pediu mais uma.

Vale lembrar que, recentemente, uma página chamada “Futurizando” deu a seguinte previsão: “Prevejo que vai engravidar até o fim de 2021”. Horas depois, a atriz não pensou duas vezes e respondeu:

“Prevejo que vou usar todos os métodos anticoncepcionais existentes. Eu tenho série para entregar, meu anjo de luz”.

Nos comentários, um admirador saiu em defesa da ex-contratada da Globo: “Sou evangélico e não acredito em previsões, aleluia, arrepiei que o bebê não vem”. Bruna Marquezine, então, brincou: “Glória, glória, aleluuuuia”.

Prevejo que vou usar todos os métodos anticoncepcionais existentes. Eu tenho série pra entregar esse ano, meu anjo de luz. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) March 1, 2021

Hahahahah adorei! Isso aí, você pode mudar seu futuro pelas ações do presente. Se previna mesmo se não quer que o bebê venha 😘 luz pra você. — Previsões (@futurizando_) March 1, 2021

