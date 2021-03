Ex-soldado do Exército acusado de trabalhar para o PCC é condenado a 20 anos

Justiça condenou a 20 anos de prisão o ex-soldado do Exército Manoel Renan Resende dos Santos por trabalhar junto com o Primeiro Comando da Capital

A Justiça condenou o ex-soldado do Exército Manoel Renan Resende dos Santos a 20 anos de prisão.

Ele é acusado de ser armeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), em Santos, um dos principais redutos da maior facção criminosa do Brasil. A decisão ainda cabe recurso da defesa do ex-soldado.

Ele foi preso em 10 de junho do ano passado após denúncia anônima. Segundo investigações da Polícia Civil, ele fazia manutenção de armas, montagens de explosivos e dava treinamentos militares para membros do PCC.

Na casa do ex-soldado, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, munições de fuzil, granada, rádio comunicador, 400 gramas de cocaína, contabilidade do tráfico de drogas e fardamento do Exército.

As investigações apontaram ainda que o ex-soldado também era o responsável pela vigilância e segurança de vários pontos de drogas de traficantes do PCC.

A defesa de Resende afirma que não existe fotos, escutas telefônicas, provas testemunhais ou anotações suspeitas que denotem a ocorrência de conduta criminosa praticada por ele.

No entendimento do juiz que proferiu a decisão, o ex-soldado “se dedicou a ensinar criminosos a manusear armamentos para proteger a organização criminosa e atacar policiais”.

(Foto: Reprodução)

