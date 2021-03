Felipe Neto descobre valor que Flávio Bolsonaro já pagou por mansão e solta o verbo

O parlamentar e filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) adquiriu o imóvel de 6 milhões de reais e causou polêmico no país

Felipe Neto publicou uma thread para os seus seguidores no Twitter sobre a compra da mansão do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). O parlamentar e filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) adquiriu o imóvel de 6 milhões de reais e causou polêmico no país.

“O empresário que vendeu a mansão para o Flávio Bolsonaro disse que já recebeu 4,19 milhões. Todo o patrimônio declarado do Flavinho era de 1,7 milhão 2 anos atrás!”, afirmou o youtuber, que completou: “Isso inclui o valor da parte dele na loja de chocolates. De onde veio o dinheiro, Flavinho?”.

