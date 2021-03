Filha de Amanda Nunes com a esposa é fruto de fertilização in vitro

A bebê Raegan Ann Nunes, filha de Amanda Nunes com sua esposa, a lutadora norte-americana, Nina Ansaroff, roubou a cena no último domingo (7/3), quando a brasileira comemorou a vitória com a pequena no colo, dentro do octógono.

Juntas há 8 anos, o casal de lutadoras optaram pelo método de fertilização in vitro para realizar o sonho de ser mães. Em 5 de março de 2020, Amanda e Nina anunciaram a gravidez nas redes sociais e o nome da pequena Raegan.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Foto: Mike Roach/Zuffa LLC

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários