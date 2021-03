Futebol continua suspenso; clubes se articulam para a retomada

O início do Campeonato Acreano-2021 não tem data para iniciar. O torneio tinha pontapé inicial previsto para o último domingo (7), mas, por força do decreto estadual para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, a competição está suspensa e sem data para iniciar.

Na última quinta-feira (4), a Federação de Futebol do Acre (FFAC) e os dirigentes dos clubes acreanos se reuniram na sede da entidade, anexa ao estádio Florestão, para buscar uma solução para a flexibilização do futebol durante a pandemia.

Uma comissão de dirigentes foi montada com intuito de uma visita ao Comitê Estadual de Combate à Covid-19 para pedir liberação dos treinos e jogos.

Uma articulação política ocorreu durante à tarde dessa terça-feira (9) com a participação do assessor da Casa Civil do Governo do Estado, Flávio Pereira, e dos deputados estaduais Pedro Longo e Antonio Pedro.

Também participaram do encontro o coordenador estadual de Esportes Júnior Santiago e os dirigentes de clubes Luan Luz (Humaitá) e Edener Franco (Galvez).

O objetivo da conversa era para abrir os canais de negociações entre os dirigentes de clubes e as autoridades sanitárias do comitê covid-19.

No encontro dessa terça-feira (9), além dos dirigentes entregarem um modelo de protocolo sanitário para a retomada do futebol com segurança, ficou acertado que o representante da Casa Civil vai trabalhar para buscar uma agendar envolvendo os dirigentes de clubes e os representantes do comitê covid-19.

Com a nova classificação de risco agendada para o próximo dia 19 de março, o presidente Edener Franco corre contra o tempo nos bastidores para sensibilizar as autoridades sanitárias para a liberação dos jogos do Imperador Galvez na disputa da Copa do Brasil Sub-20 e Adulto, ambas agendadas para a cidade de Rio Branco para os dias 15 e 17 deste mês, contra Londrina-PR e Atlético-GO), respectivamente.

