Gasolina a R$ 8, Gladson altera lockdown e março é o pior mês da pandemia; veja mais lidas

As repercussões estão nas mais variadas categorias do nosso site. Confira!

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

As repercussões estão nas mais variadas categorias do nosso site. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Peixes consumidos no AC podem ser a causa da síndrome da urina preta e entrevista com acreana transexual no Dia da Mulher

Três iguarias do cardápio do acreano podem ser extremamente nocivas à saúde, é o que dizem estudos preliminares. São os peixes pirapitinga, pacu-manteiga e o famoso tambaqui – de onde saem as costelinhas mais gostosas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

“Se me sinto mulher, eu sou mulher”. A frase foi dita pela estudante de psicologia Ramona Melo, de 23 anos, que é mulher trans e natural de Brasileia, no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Pastor morre vítima da covid-19 no Acre e março como o pior mês da pandemia do coronavírus

O ex-vice-presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (Umarb), Marcos Rocha, de 35 anos, morreu agora na tarde desta terça-feira (9), vítima da covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A previsão de que março será o pior mês para o Sistema Único de Saúde (SUS) desde o início da pandemia do coronavírus é também parte do que acreditam os especialistas do Acre. Em entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (5), o médico imunologista Guilherme Pulicci, que trabalha na linha de frente do combate ao vírus, disse que espera uma situação muito ruim, levando em consideração o alto número de casos, internações e mortes pela doença – incluindo agora, consideravelmente, uma grande parcela da população de jovens. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Gladson altera lockdown aos fins de semana e preço da gasolina chega a R$ 8 em postos do AC

Já começa neste fim de semana o decreto de lockdown publicado pelo governador Gladson Cameli. Na edição do Diário Oficial do Acre (DOE) desta quarta-feira (10), algumas alterações foram feitas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O preço da gasolina em Marechal Thaumaturgo bateu bateu R$ 8,20 nos postos depois do sexto reajuste do ano anunciado pela Petrobrás. O combustível tem alta acumulada de 54%. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Policial sofre acidente e é arremessado de veículo durante perseguição e PF do Acre prende família de pecuaristas acusada de invadir terras da União

Um policial militar e um motociclista sofreram um grave acidente na noite desta quarta-feira (10), na Via Chico Mendes, na entrada do bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Polícia Federal no Acre realizou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11) para tratar da Operação Constantino, que resultou na constatação de uma organização criminosa que invadia terras da União para desmatar e comercializar madeira ilegal. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Jovem é baleado durante assalto em Rio Branco por ser homossexual e Gladson é elogiado por Mazinho em Sena

Antônio de Jesus Alves, 28 anos, foi ferido com um tiro no peito na noite desta quinta-feira (11), na Gameleira, na rua Cunha Matos, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli foi hoje a Sena Madureira lançar a Operação Apoio para ajudar na limpeza e reconstrução dos bairros atingidos pela enchente. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários