Com novo reajuste, preço da gasolina passa de R$ 8,00 em postos no Acre

O preço da gasolina em Marechal Thaumaturgo bateu bateu R$ 8,20 nos postos depois do sexto reajuste do ano anunciado pela Petrobrás. O combustível tem alta acumulada de 54%.

Uma foto divulgada pelo presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre, Cesário Braga, revela o alto preço pago pelos munícipes. “O povo está sendo roubado!”, escreveu.

O anuncio do reajuste foi feito na segunda-feira (8) e entrou em vigor no dia seguinte, Segundo a Petrobras, a partir da terça o litro da gasolina em suas refinarias passou a custar, em média, R$ 2,84, ou R$ 0,23 a mais do que o valor anterior.

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que pesquisou 23 postos de combustíveis em Rio Branco, o preço médio na Capital é de 5,804. Já no Juruá, o preço minimo é de 6,034.

Quanto mais distante o município, maior tem sido o preço pago pelos acreanos na hora de abastecer

